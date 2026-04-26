        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Siirt’in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        M.E'nin (23) kullandığı 35 CMJ 556 plakalı otomobil ile M.G. (42) idaresindeki 34 KEH 340 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, Siirt-Batman kara yolunun Çalıdüzü köyü mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya savrulurken, kamyonet devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan İ.M.A'nın (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan her iki sürücü ile A.H.Ü. (19) ve M.E.A. (19), ambulanslarla Siirt ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan A.H.Ü, Kurtalan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan otomobil sürücüsü M.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kamyonetteki bazı hayvanlar da telef oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

