        Siirt'te sahte altın operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Siirt'te sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 23:01 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö, 1 gramlık 20 sahte altınla suçüstü yakalandı.

        Kuyumcuya daha önce de farklı tarihlerde 3 kişinin sahte altın getirdiği belirlendi. Bunun üzerine yürütülen çalışmada H.E, F.B. ve S.B. yakalandı.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden F.B. ve S.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.E. ve M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

