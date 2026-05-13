Siirt'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde Ormandalı İlk ve Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.



Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı, fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Öğrenci ve öğretmenler rehberliğinde hazırlanan 11 projede ilçenin yöresel ürünleri ile doğal zenginlikleri tanıtıldı.



TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde bal, dut, nar ve çeşitli yerel ürünler bilimsel çalışmalarla bir araya getirildi.



Fuara, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

