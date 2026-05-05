        Siirt'te üreticilere yüzde 75 hibe ile 60 bin sebze fidesi dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 19:31 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen "Siirt Sebzeciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde üreticilere 60 bin 264 sebze fidesi dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, AA muhabirine, projenin kent tarımı için büyük önem taşıdığını söyledi.

        Siirt tarımının geleceğine yön verecek, üretimi güçlendirecek ve toprağın bereketini artıracak önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şanverdi, bakanlık tarafından finanse edilen projeyi Siirt'te hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Tarımın sadece üretim olmadığını ifade eden Şanverdi, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize 17 bin 64 hazera çeşidi domates fidesi, 17 bin 64 dilber çeşidi dolmalık biber fidesi ve 26 bin 136 poyraz çeşidi patlıcan fidesi olmak üzere toplamda 60 bin 264 sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Bu proje yüzde 75 hibe ve yüzde 25 üretici katkılı olarak uygulanmış, toplam proje bedeli 666 bin 666 lira olarak gerçekleşmiştir. İlimizde sebzecilik her geçen yıl gelişimini sürdürmektedir. Bu proje ile ilimiz genelinde sebze üretiminin artırılması tarım arazilerimizin daha etkin kullanılması ve üreticilerimizin daha yüksek katma değer elde etmesi hedeflenmektedir."

        Çiftçilere desteğin yalnızca fide ile sınırlı kalmayacağını aktaran Şanverdi, verilen desteklerin üretime, kırsala, aile ekonomisine ve Siirt'in tarımsal geleceğine yapılan güçlü bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

