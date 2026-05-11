        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te "Veysel Karani Hazretlerini Anma ve Anneler Günü" programı başladı

        Siirt'te "Veysel Karani Hazretlerini Anma ve Anneler Günü" programı başladı

        Siirt'in Baykan ilçesinde iki gün sürecek "Veysel Karani Hazretlerini Anma ve Anneler Günü" programı başladı.

        Giriş: 11.05.2026 - 00:00 Güncelleme:
        Siirt Valiliğinin öncülüğünde Baykan Kaymakamlığınca Veyselkarani beldesindeki Veysel Karani Türbesi'nde "Anneye Vefa, Peygambere Muhabbet" temasıyla gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programa katılan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, başta şehit anneleri olmak üzere ebediyete intikal eden bütün anneleri rahmetle andığını söyledi.

        Veysel Karani'nin anne sevgisinin timsali bir isim olduğunu belirten Kızılkaya, "Anne sözü dinlemek, annesini mutlu etmek insana Peygamber hırkası giydirir." sözünü anımsattı.

        Kızılkaya, şöyle devam etti:

        "Dolayısıyla Anneler Günü'nde burada buluşmak, gerçekten 'anneye vefa, Peygambere muhabbet' sözünün tam karşılığıdır. Ben bu birlikteliğimizin ve beraberliğimizin anne şefkati ve Peygamber sevgisiyle yoğrularak bölgemizde huzurun, güvenin, muhabbetin, iyiliğin ve güzelliğin birlikteliği olmasını diliyorum."

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Anneler Günü'nü kutladığını dile getirdi.

        Programın "Anneye Vefa, Peygambere Muhabbet" temasının önemine değinen Gül, "Bu ifade aslında bir medeniyetin özünü anlatmaktadır, çünkü bizim inancımızda anneye hürmet insan olmanın, Peygamber Efendimize muhabbet ise iman olgunluğunun en güzel tezahürüdür." dedi.

        Baykan Kaymakamı Fatih Özcan da Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen programın sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda kendilerini millet olarak ayakta tutan değerlerin hatırlanmasına vesile olan önemli bir buluşma olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından televizyon programcısı, şair ve yazar Serdar Tuncer sohbet gerçekleştirdi, ses sanatçısı Abdurrahman Önül ve ekibi musiki ve ilahi dinletisi sundu.

        Daha sonra vatandaşlar türbeyi ziyaret ederek, dua etti.

        Program yarın da devam edecek.

        Etkinliğe, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın yanıtı kabul edilemez
