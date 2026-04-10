11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Sinop il finali Ayancık'ta yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Sinop etabının il finali Ayancık ilçesinde gerçekleştirildi.



Gençlik Merkezindeki final etabında yarışmacılar şiir okuma, tiyatro, Türk müziği ve bilgi yarışması olmak üzere dört kategoride dereceye girmek için mücadele etti.



Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.



Dereceye giren öğrencilerin nisan ayında düzenlenecek bölge finalinde Sinop'u temsil edeceği öğrenildi.

