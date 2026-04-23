        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

        Sinop'un Boyabat, Durağan, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Boyabat Spor Salonu’nda devam eden törende günün anlam ve öneminin belirtiği konuşmalar yapıldı ve öğrencilerce çeşitli gösteriler sunuldu.

        Tören, hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

        - Durağan

        Durağan’da Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

        Törene, Kaymakamı Mustafa Mücahit Ayan, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        - Gerze

        Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı.

        Saygı durusunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kapalı Spor Salonu’nda devam eden törende öğrencilerce gösteriler yapıldı.

        Törene Kaymakam Yıldız Büyüker, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Saraydüzü

        Saraydüzü ilçesinde Hükümet Konağı önündeki tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Çelik’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı.

        Saygı durusunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kapalı Spor Salonu’nda devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

        Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdimi ile sona erdi.

        - Türkeli

        Türkeli’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kapalı Spor Salonu’nda devam eden törende ise öğrencilerce gösteriler yapıldı.

        Tören, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

