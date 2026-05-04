Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri 5. Sinop Film Festivali başladı

        5. Sinop Film Festivali başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 5. Sinop Film Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 21:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        5. Sinop Film Festivali başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 5. Sinop Film Festivali başladı.

        Festivalin, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış resepsiyonuna, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Nirengi Kültür Sanat Derneği Başkanı İzzet Arslan, oyuncular ve diğer ilgililer katıldı.

        Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, kent olarak 5’inci kez bir film festivaline ev sahipliği yapmaktan ötürü mutluluk duyduklarını söyledi.

        5 yıl önce yerel ölçekte başlayan Sinop Film Festivali’nin her geçen yıl büyüyerek, gelişerek devam ettiğine dikkati çeken Özarslan, festivale verdikleri destekten dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise Sinop’un 5 yıldır aralıksız olarak sanatla, sanatçıyla anılmasından son derece memnuniyet duyduklarını aktararak, emeği geçenleri kutladı.

        Nirengi Kültür Sanat Derneği Başkanı İzzet Arslan da bir fidan olarak gördükleri festivalin, her geçen yıl bir ağaç gibi dallanıp, budaklandığına şahit olduklarını belirterek, katılımcılara iyi seyirler diledi.

        Resepsiyonda ayrıca Vadullah Taş’ın "Nostaljik Sinema Sergisi” izlenime sunuldu.

        Resepsiyonun ardından yönetmenliğini Gökhan Arı’nın yaptığı “Bi Umut” filminin gösterimi yapıldı.

        Nirengi Kültür Sanat Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek festivalde çok sayıda film ve oyuncu sanatseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        BAE'de hava savunma devrede
        BAE'de hava savunma devrede
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Sinop'ta polisten yolculara 'kemer' uyarısı
        Sinop'ta polisten yolculara 'kemer' uyarısı
        Sinop'ta liseli gençler destanları sahneye taşıdı
        Sinop'ta liseli gençler destanları sahneye taşıdı
        Sinop'ta Türk destanları lise öğrencilerince tiyatro sahnesine taşınıyor
        Sinop'ta Türk destanları lise öğrencilerince tiyatro sahnesine taşınıyor
        33 yıllık asker arkadaşları Sinop'ta buluştu
        33 yıllık asker arkadaşları Sinop'ta buluştu
        Karadeniz'de beklenen fırtına öncesi yük gemileri Sinop doğal limanına demi...
        Karadeniz'de beklenen fırtına öncesi yük gemileri Sinop doğal limanına demi...
        Sinop'ta Bölgesel Amatör Spor Kulüpleri başkanları toplantısı yapıldı
        Sinop'ta Bölgesel Amatör Spor Kulüpleri başkanları toplantısı yapıldı