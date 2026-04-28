        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Altun'dan ailelere "okul grupları" uyarısı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Altun, öğrenciler arasında oluşturulan ortak mesajlaşma gruplarındaki yazışmaların ve konuşmaların aileler tarafından mutlaka bilinmesi ve öğrenilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

        Giriş: 28.04.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Sinop Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dijital Bağımlılık ile Mücadele" konulu panele katılan Altun, burada yaptığı konuşmada, çocukların yetişkinlere göre dijital dünyadaki tehlikelere daha erken teslim olduklarını söyledi.

        Çocukların bugün artık siber dünyanın yararları kadar zararlarını da çekmek durumunda kaldıklarına işaret eden Altun, dijital mecrada bulunan özellikle 4-5 oyunun çocukların geleceğini tehdit ettiğini anlattı.

        Bu oyunların başlarda çocuklara normal mesajlar verdiğini ancak zamanla bu mesajların taciz, zorbalık, tehdit ve şantaj içeriğine dönüştüğüne vurgu yapan Altun, söz konusu eylemler karşısında çocukların bir süre sonra kendi iradelerini kaybetmeye başladıklarını belirtti.

        Altun, hukuken küçük yaştaki bireylere sorumluluk verilmediğini o nedenle bu noktada ailelerin son derece dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunarak şöyle devam etti:

        "Aileler, çocuklarının bir odaya kapandığında, telefonda nereye girdiğini ortak mesaj gruplarında kimlerle ne yazıştığını görmeliler. Okul grupları dahil ki okul gruplarında başlıyor tehlike şeyler. Orada çocuklar kendilerini kabul ettirme yarışına giriyorlar veya tanınma yarışı, özellikle sosyal medyada tanınma yarışı çocukları maalesef yanlış şeylere sürüklüyor. İşte bazı oyunlarda önce bir rol veriliyor o rol aşama aşama farklı yönlerde artırılıyor, sonra çocukların mahremiyetlerine ilişkin birtakım şeyleri de elde edip daha sonra bunları dijital ortamlarda değiştirip, şantaj yoluyla aileleri ve çocukları çok zor durumda bıraktıklarını biz uygulamalardan görüyoruz. Bu büyük bir tehlike, bunlara gelmemek gerekiyor."

        Çocukların gelecekte üzücü olayların içinde yer almalarını engellemek için ailelere almaları gereken tedbirlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Altun, daha sonra "Dijital Dünya ve Dijital Suçlar" konulu sunum gerçekleştirdi.

        Panele katılan diğer konuşmacı TV programı yapımcısı ve eğitmen Serdar Kılıç da katılımcılara yönelik "Dijital Bağımlılık ile Mücadelede Doğal Yaşam Uğraşları" konusunda sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı

        Benzer Haberler

        Sinop'a 22,1 milyonluk iş makinesi takviyesi
        Sinop'a 22,1 milyonluk iş makinesi takviyesi
        Sinop'ta balık ağına takılan yunus yavrusu kurtarıldı
        Sinop'ta balık ağına takılan yunus yavrusu kurtarıldı
        Hacı adaylarına kutsal yolculuk öncesi bilgilendirme
        Hacı adaylarına kutsal yolculuk öncesi bilgilendirme
        Sinop'ta "Eğitim Güvenliği Toplantısı"
        Sinop'ta "Eğitim Güvenliği Toplantısı"
        Sinop'ta ambulans sürücülerine güvenli sürüş eğitimi
        Sinop'ta ambulans sürücülerine güvenli sürüş eğitimi
        Stajyer öğrencilerden farkındalık çalışması
        Stajyer öğrencilerden farkındalık çalışması