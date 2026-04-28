Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Altun'dan ailelere "okul grupları" uyarısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Altun, öğrenciler arasında oluşturulan ortak mesajlaşma gruplarındaki yazışmaların ve konuşmaların aileler tarafından mutlaka bilinmesi ve öğrenilmesi gerektiği uyarısında bulundu.



Sinop Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dijital Bağımlılık ile Mücadele" konulu panele katılan Altun, burada yaptığı konuşmada, çocukların yetişkinlere göre dijital dünyadaki tehlikelere daha erken teslim olduklarını söyledi.



Çocukların bugün artık siber dünyanın yararları kadar zararlarını da çekmek durumunda kaldıklarına işaret eden Altun, dijital mecrada bulunan özellikle 4-5 oyunun çocukların geleceğini tehdit ettiğini anlattı.



Bu oyunların başlarda çocuklara normal mesajlar verdiğini ancak zamanla bu mesajların taciz, zorbalık, tehdit ve şantaj içeriğine dönüştüğüne vurgu yapan Altun, söz konusu eylemler karşısında çocukların bir süre sonra kendi iradelerini kaybetmeye başladıklarını belirtti.



Altun, hukuken küçük yaştaki bireylere sorumluluk verilmediğini o nedenle bu noktada ailelerin son derece dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunarak şöyle devam etti:



"Aileler, çocuklarının bir odaya kapandığında, telefonda nereye girdiğini ortak mesaj gruplarında kimlerle ne yazıştığını görmeliler. Okul grupları dahil ki okul gruplarında başlıyor tehlike şeyler. Orada çocuklar kendilerini kabul ettirme yarışına giriyorlar veya tanınma yarışı, özellikle sosyal medyada tanınma yarışı çocukları maalesef yanlış şeylere sürüklüyor. İşte bazı oyunlarda önce bir rol veriliyor o rol aşama aşama farklı yönlerde artırılıyor, sonra çocukların mahremiyetlerine ilişkin birtakım şeyleri de elde edip daha sonra bunları dijital ortamlarda değiştirip, şantaj yoluyla aileleri ve çocukları çok zor durumda bıraktıklarını biz uygulamalardan görüyoruz. Bu büyük bir tehlike, bunlara gelmemek gerekiyor."



Çocukların gelecekte üzücü olayların içinde yer almalarını engellemek için ailelere almaları gereken tedbirlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Altun, daha sonra "Dijital Dünya ve Dijital Suçlar" konulu sunum gerçekleştirdi.



Panele katılan diğer konuşmacı TV programı yapımcısı ve eğitmen Serdar Kılıç da katılımcılara yönelik "Dijital Bağımlılık ile Mücadelede Doğal Yaşam Uğraşları" konusunda sunum yaptı.

