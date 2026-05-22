Bilim insanları mersin balığının geleceği için Sinop'ta buluştu

        Sinop'ta, 4 farklı ülkeden 30 akademisyenin bir araya geldiği çalıştayda, dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan mersin balığının geleceği için Yeşilırmak ve Tuna nehirlerinde yapılacak markalama ve izleme çalışmaları ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 13:56 Güncelleme:
        "Karadeniz'in biyolojik hazinesi" olarak da değerlendirilen mersin balığının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen "Mersin Balıkları Sürdürülebilirliği İçin Karadeniz Girişimi Projesi" devam ediyor.

        Avrupa Birliğince (AB) desteklenen ve Sinop Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde uygulamaya konulan proje, Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna ve Romanya tarafından eş zamanlı olarak uygulanıyor.

        Bu kapsamda Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen projenin kapasite geliştirme çalıştayında bir araya gelen bilim insanları, mersin balığının geleceği için Yeşilırmak ve Tuna nehirlerinde yapılması planlanan markalama ve izleme çalışmaları sırasında izlenecek yol haritası konularında görüş alışverişinde bulundu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerin de katıldığı çalıştayda, ayrıca kurum ve kuruluşlar arasında ortak olarak yürütülecek uydu takip uygulamaları ve veri yönetimi süreçleriyle ilgili de değerlendirmede bulunuldu.

        Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, çalıştayda yaptığı konuşmada, projede ana hedeflerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mersin balıklarını korumak ve kollamak olduğunu söyledi.

        Bu yönde yapılacak bilimsel çalışmalar için Yeşilırmak ve Tuna nehirlerini pilot bölgeler olarak belirlediklerini vurgulayan Bat, "Amacımız elbetteki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mersin balıklarını korumak ve kollamak. Özellikle pilot bölge olarak Yeşilırmak ve Tuna nehirlerinde yaşayan balıkları tercih ettik. Çünkü bu iki nehir havzalarında mersin balıkları hala görüyor olmak, bizleri son derece mutlu ediyor." dedi.

        Projenin değerlendirme süreçlerinde artık sona yaklaştıklarını belirten Bat, yakın zamanda mersin balıkları üzerinde markala işlemlerini gerçekleştirerek mobil izleme istasyonları aracılığıyla veri elde etmeye başlayacaklarını kaydetti.

        Bat, bu veriler sayesinde balıkların göç yolları ve davranışlarını takip edebilme imkanı da bulacaklarını sözlerine ekledi.

        Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl ise proje çerçevesinde düzenlenecek seminerler ve farkındalık kampanyalarının mersin balıklarının geleceği açısından önem arz ettiğini dile getirdi.

        Bu etkinliklerde balıkçılardan yerel halka kadar tüm paydaşlara mersin balığının korunması ve kollanması yönünde bilgilerin aktarılacağını anlatan Tırıl, "Bu iş birliğinin bir başlangıç olması ve devam etmesini diliyorum. Karadeniz, hepimizin ortak paydası. Karadeniz'in en değerli balığı olan mersin balıkları da ortak paydamız. Bu nedenle nesillerinin tükenmesini engellemek üzere çeşitli uygulamalar yapacağız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından farklı üniversitelerden gelen bilim insanları, mersin balığının gelecek nesillere aktarılması için alınması gereken tedbirler ve çözüm önerilerine yönelik sunum gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

