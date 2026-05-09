Boyabat'ta Alparslan Türkeş Çocuk Dünyası Parkı açıldı

Boyabat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Alparslan Türkeş Çocuk Dünyası Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Çamlıca Mahallesi’nde yapımı tamamlanan park, Belediye Başkanı Hasan Kara, Yeniden Refah Partisi ​Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Erduran, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla, düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Hizmetlerine devam edeceklerini ifade eden Başkan Kara,

"Şuanda 9 bin metrekarelik alanda kurulumunu gerçekleştirdiğimiz parkımızda 15 farklı oyun grubu hizmet veriyor. Engelsiz oyun grubu ve mantar oyun grubu ile birlikte aynı anda yaklaşık 250 çocuk oyun oynayabiliyor. Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanını ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm çocuklarımızı parkımıza davet ediyorum" diye konuştu















