Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Boyabat'ta Alparslan Türkeş Çocuk Dünyası Parkı açıldı

        Boyabat'ta Alparslan Türkeş Çocuk Dünyası Parkı açıldı

        Boyabat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Alparslan Türkeş Çocuk Dünyası Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Boyabat'ta Alparslan Türkeş Çocuk Dünyası Parkı açıldı

        Boyabat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Alparslan Türkeş Çocuk Dünyası Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Çamlıca Mahallesi’nde yapımı tamamlanan park, Belediye Başkanı Hasan Kara, Yeniden Refah Partisi ​Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Erduran, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Hizmetlerine devam edeceklerini ifade eden Başkan Kara,
        "Şuanda 9 bin metrekarelik alanda kurulumunu gerçekleştirdiğimiz parkımızda 15 farklı oyun grubu hizmet veriyor. Engelsiz oyun grubu ve mantar oyun grubu ile birlikte aynı anda yaklaşık 250 çocuk oyun oynayabiliyor. Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanını ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm çocuklarımızı parkımıza davet ediyorum" diye konuştu







        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        CANLI | Şampiyonluk mücadelesi öncesi son gelişmeler!
        CANLI | Şampiyonluk mücadelesi öncesi son gelişmeler!
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları

        Benzer Haberler

        Türkeli'de karakucak güreşleri düzenlendi
        Türkeli'de karakucak güreşleri düzenlendi
        Sinop'ta yavru karaca görüntülendi
        Sinop'ta yavru karaca görüntülendi
        5. Sinop Film Festivali sona erdi
        5. Sinop Film Festivali sona erdi
        Durağan'da eko-turizmi geliştirme çalışmaları sürüyor
        Durağan'da eko-turizmi geliştirme çalışmaları sürüyor
        Durağan'da Halk Eğitim Merkezi binası hizmete açıldı
        Durağan'da Halk Eğitim Merkezi binası hizmete açıldı
        Sinop Leylek Şenliği'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
        Sinop Leylek Şenliği'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor