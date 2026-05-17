        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Boyabat'ta bisiklet turu yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Altmış dört bisikletlinin katıldığı ve Kent Meydanı'ndan "Tarihi yollarda birlikte pedallıyoruz" parolasıyla başlayan 3 kilometrelik güzergahta tarihi Orta Çarşı ve ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda pedal çeviren katılımcılar, turu Kent Meydanı’na dönerek tamamladı.

        Etkinliğe katılarak kızıyla birlikte pedal çeviren Kaymakam Enver Yılmaz, bu günkü spor etkinliğinde güzergah olarak tarihi mekanların seçilmesinin çok isabetli olduğunu söyleyerek, "Gençlerimiz, çocuklarımız bu anlamlı haftada bisiklet sürmenin keyfini yaşarken tarihi mekanları görüp, tanıması da ayrı bir güzellik oldu. Bir dahaki etkinliklerde katılımcıların artarak devam etmesi dileğiyle katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ise etkinliğin bir kültür, tarih, turizm ve sağlık farkındalık turu olduğunu dile getirdi.

        Tur boyunca katılımcıların ilçenin tarihi noktalarını da görmüş olduklarını anlatan Erdem, şöyle konuştu:

        "Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz Bisiklet Turu etkinliğimizde amacımız köklü ve kadim bir tarihe ev sahipliği yapan Boyabat'ımızın ahşap tarihi evleri ve Tarihi Orta Çarşısı'nda pedal çevirerek ülkemiz genelinde tanınırlığını artırmaktı. Güzel, katılımı yüksek, gençlere ve çocuklara yerinde kültür aktarımı yaptığımız bir etkinlik oldu. Buradan aynı rotada önümüzdeki haftalarda inşallah bir bisiklet turu daha yapacağız. Katılımın daha da yüksek olması için tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve halkımızı şimdiden davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

