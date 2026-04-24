Boyabat'ta denetimli serbestlik müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi

Sinop’un Boyabat ilçesinde denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik ilk yardım eğitimi verildi.



Boyabat Adliyesi ve Türk Kızılay Sinop Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve bir hafta süren eğitim programına 16 denetimli serbestlik müdürlüğü personeli katıldı.



Boyabat Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince katılımcılara temel yaşam desteği, acil müdahale teknikleri ve kriz anlarında doğru refleks geliştirme konularında teorik ve uygulamalı bilgi aktarıldı.



Program sonunda başarılı olan katılımcılar, uluslararası geçerliliğe sahip ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.



Sertifika teslim programına Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Türk Kızılay Şube Başkanı Kemal Albayrak ve Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu katıldı.

