Boyabat'ta "nostalji şarkılar konseri" düzenlendi

Sinop’un Boyabat ilçesinde "nostalji şarkılar konseri" gerçekleştirildi. Kaymakamlık koordinesinde 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şehit Ersoy Gürsü Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, seslendirdiği şarkılarla izleyenleri nostaljik yolculuğa çıkardı. Konser sonunda Kaymakam Refiki Recep Bostancı, koro şefi Sinem Yücebaş'a çiçek vererek konserde yer alan tüm ekibi tebrik etti. Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, diğer ilgililer ve öğrenci velileri katıldı.

