Çöpe gidecek karton ve camları "ileri dönüşümle" tasarlayarak yeni eşyalar yapıyor

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta kullanım süreleri dolan ve çöp olarak görülen karton ve cam atıklar, emekli öğretmen Esra Atıcı'nın elinde ileri dönüşümle yeniden tasarlanarak şapka, sepet, çerçeve gibi eşyalara dönüştürülüyor.



Ömrünü tamamlamış ürünlerin yeni işlevle kullanıma kazandırılması olarak tanımlanan "ileri dönüşüm" kavramından yola çıkan Atıcı, atıklardan yaptığı farklı eşyalarla hem çevresel farkındalığa hem de bireysel dönüşüme dikkati çekiyor.



Evinin mutfağını atölye olarak kullanan Atıcı, bazen çöp kovalarının yanlarından topladığı bazen de çevresindeki insanların getirdiği karton ve cam atıkları incelikle işleyerek farklı eşyalar yapıyor.



Atıcı, karton ve cam atıklardan yaptığı şapka, ayna, çerçeve, sepet gibi eşyaları atölyesinde de sergileyerek, kendisini ziyaret edenlerin beğenisine sunuyor.



Emekli öğretmen, ayrıca açtığı sergilerle de eserlerini vatandaşlarla buluşturuyor.



- Çevresindekiler eşyaları değerlendirmesi için getiriyor



Esra Atıcı, AA muhabirine, dönüşüme ilgisinin çocukluk yaşlarına dayandığını söyledi.



Daha ilkokul yıllarında atık kağıtları değerlendirerek farklı objeler yapma gayreti içinde bulunduğunu anlatan Atıcı, aile olarak kendilerine ait bir eşyadan kolay kolay vazgeçmediklerini belirtti.



Hayatı boyunca hep bu anlayışla hareket ettiğini, eski bir malzemenin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Atıcı, "Mesela bir koli kartonun içerisinde katmanlar var. Her katman kimisi kıvrımlı, kimisi daha düz, kimisi daha parlak ama hepsi bir bütünü ve bir korumayı gösteriyor. Ben her katmanı farklı görmeye çalışıyorum." dedi.



Atıcı, herkesin bir şeyleri dönüştürmek istediğini ancak sadece bazılarının buna cesaret edebildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bence herkes bir şeylerden çabuk vazgeçmek istemiyor ama ne yapabileceğini de bilmiyor. Herkes ileri dönüştürsün diyemem ama bir bakış açısı olsun, mutlaka bir işe yarıyordur. Çünkü bunu bir basamak olarak görüyorum. Onun için çevremdeki insanlar bana, 'Bu tül kaldı bu kadar, ne yapacağımı bilmiyorum. Sen bir yere bir şey yaparsın.' diye veriyor. Yumurta kolileri, peçete ruloları, pek çok malzemeyi ulaştırıyorlar bana. Bazen çöplerin kenarlarında olabiliyor bunlar. Onlar da çok kıymetli benim için."



Çöp olarak görülen atıklardan pek çok farklı şey yapılabileceğini anlatan Atıcı, "Sepetler, avizeler, çerçeveler, bazen büyük lambalar... Bazen saksıya ihtiyacım olabiliyor, o saksının dışı dekoratif olsun istiyorum. O zaman öyle kullanabiliyorum. Çocuk evi yaptım mesela yeğenime, büyük karton kolilerden. Yenisini almak yerine onun isteğine göre bir çocuk evi oluşturduk." ifadelerini kullandı.



