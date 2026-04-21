Habertürk
Habertürk
        Durağan Belediyesi'nden üreticilere örtü altı sebze yetiştiriciliği eğitimi

        Durağan Belediyesi'nden üreticilere örtü altı sebze yetiştiriciliği eğitimi

        Sinop'ta Durağan Belediyesi tarafından ilçede tarımsal üretimi artırmak ve üreticiliği teşvik etmek amacıyla örtü altı sebze yetiştiriciliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Durağan Belediyesi'nden üreticilere örtü altı sebze yetiştiriciliği eğitimi

        Sinop’ta Durağan Belediyesi tarafından ilçede tarımsal üretimi artırmak ve üreticiliği teşvik etmek amacıyla örtü altı sebze yetiştiriciliği eğitimi verildi.

        Durağan Belediyesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitime çok sayıda üretici katıldı.

        BATEM mühendislerince verilen eğitimde, üreticilere, modern seracılık teknikleri, üretim süreçleri ve verimliliği artırmaya yönelik bilgiler aktarıldı.

        Programa katılan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, burada yaptığı konuşmada, hayata geçirilen çalışmayla ilçede tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve yeni üretim alanlarının oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

        Üretime yönelik her türlü girişimi desteklediklerini vurgulayan Ermiş,” Amacımız ilçemizde tarıma olan ilgiyi artırmak ve yeni üreticiler kazandırmak. Bir kişinin bile bu eğitimlerden ilham alarak sera kurması bizim için önemli bir kazanımdır.” dedi.

        Ermiş, programın ardından belediye bünyesinde oluşturulan buğday tarlasını ve serayı da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Ermiş, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

