Durağan'da eko-turizmi geliştirme çalışmaları sürüyor

Sinop’un Durağan ilçesinde eko-turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Sinop Valisi Mustafa Özarslan, beraberinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ve diğer ilgililerle eko-turizm projesinin uygulanmasının planlandığı Karataş–Kemerbahçe ve Cevizlibağ yürüyüş güzergâhında incelemelerde bulundu.



Yetkililerden bilgi alan Vali Özarslan, burada gazetecilere, yürüyüş güzergahının toplam uzunluğunun 25 kilometre olduğunu söyledi.



Proje kapsamında bölgede ayrıca dinlenme alanları ve köylülerin yöresel ürünlerini değerlendirebileceği satış reyonlarının oluşturulacağını anlatan Özarslan, doğa turizmine yönelik yatırımların bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.



AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Durağan’ın turizm potansiyelini ortaya çıkaracak projelere önem verdiklerini belirterek, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Belediye Başkanı Necmettin Ermiş de ulaşım, turizm ve sosyal alanlarda Durağan’ın gelişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

