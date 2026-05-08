Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Durağan'da eko-turizmi geliştirme çalışmaları sürüyor

        Durağan'da eko-turizmi geliştirme çalışmaları sürüyor

        Sinop'un Durağan ilçesinde eko-turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 21:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Durağan'da eko-turizmi geliştirme çalışmaları sürüyor

        Sinop’un Durağan ilçesinde eko-turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, beraberinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ve diğer ilgililerle eko-turizm projesinin uygulanmasının planlandığı Karataş–Kemerbahçe ve Cevizlibağ yürüyüş güzergâhında incelemelerde bulundu.

        Yetkililerden bilgi alan Vali Özarslan, burada gazetecilere, yürüyüş güzergahının toplam uzunluğunun 25 kilometre olduğunu söyledi.

        Proje kapsamında bölgede ayrıca dinlenme alanları ve köylülerin yöresel ürünlerini değerlendirebileceği satış reyonlarının oluşturulacağını anlatan Özarslan, doğa turizmine yönelik yatırımların bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Durağan’ın turizm potansiyelini ortaya çıkaracak projelere önem verdiklerini belirterek, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Belediye Başkanı Necmettin Ermiş de ulaşım, turizm ve sosyal alanlarda Durağan’ın gelişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Durağan'da Halk Eğitim Merkezi binası hizmete açıldı
        Durağan'da Halk Eğitim Merkezi binası hizmete açıldı
        Sinop Leylek Şenliği'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
        Sinop Leylek Şenliği'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
        Sinop'ta Vakıf Haftası programında vatandaşlara lokum ikram edildi
        Sinop'ta Vakıf Haftası programında vatandaşlara lokum ikram edildi
        Sinop'ta balık ağlarına köpek balığı yavrusu, mavi yengeç ve mersin balığı...
        Sinop'ta balık ağlarına köpek balığı yavrusu, mavi yengeç ve mersin balığı...
        Sinop'ta yük asansörü koptu: 2 yaralı
        Sinop'ta yük asansörü koptu: 2 yaralı
        Sinop'ta "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı
        Sinop'ta "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı