Elektrik direklerine yerleştirilen yapay platformlar leylek yavrularını hayata bağlıyor

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde uygulanan "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında elektrik direklerine yerleştirilen yapay platformlar, leylek yavrularının ölüm oranlarının düşmesinde önemli rol üstleniyor.



Sinop Üniversitesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin katkılarıyla yürütülen "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" altıncı yılında devam ediyor.



Bölgede konaklayan leylek ve yavrularının sağlıklarının yakından takip edildiği proje çerçevesinde, özellikle yumurtadan çıkan yavruların hayatta kalabilmeleri için çeşitli önlemler alınıyor.



Bu kapsamda leyleklerin güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede bulunan elektrik direklerine Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekiplerince yapay platform yerleştirme çalışmaları devam ediyor.



Bugüne kadar 37 yapay platformun direklere yerleştirildiği ovada, bu sayede leylek yavruları güvenli ortamda büyüme şansı yakalıyor.



Projenin koordinatörlüğünü yapan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur, AA muhabirine, leylek yavrusu ölümlerinde çevresel etkiler kadar elektrik kaynaklı yangınların da büyük sorun teşkil ettiğini söyledi.



Leylek yuvalarının büyük çoğunluğunun elektrik direklerinde bulunduğunu hatırlatan Okur, yapay platformlar sayesinde bu yuvaların tellerden daha yüksek seviyeye çıkarılarak tehlikeden uzak tutulduğunu belirtti.



- Projeyle yavru ölüm oranı yarı yarıya azaltıldı



Her yıl olduğu gibi bu yıl da mart ayıyla birlikte ovaya gelen leyleklerin yuvalara yerleştiğine işaret eden Okur, bölgede 45 yuvada kuluçka döneminin başladığını dile getirdi.



Okur, yapay platformların sağladığı kolaylıkla artık bölgede hem enerji kesintilerinin önüne geçildiğine hem de leylek yavrularının ölüm oranında önemli düşüş yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"İlk yıl yavru ölüm oranı yüzde 25 civarındaydı. Doğan 4 yavrudan biri hayatını kaybediyordu. Son üç yılda yapay platformların takılmasıyla yavru ölümleri düşmeye başladı. Yüzde 20'nin altına, şu an yüzde 12 civarına kadar düştü. Projeyle yavru ölüm oranının yaklaşık yarısını azaltmış, bertaraf etmiş durumdayız. Dolayısıyla proje amacına uygun devam ediyor."



Orhan Okur, leylek yavruları için hayati önem taşıyan yapay platformların bölgeye yerleştirilmesinde kendilerine destek veren YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile ekiplerine teşekkür etti.

