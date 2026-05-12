        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Gerze'de 19 Mayıs etkinlikleri koordinasyon toplantısı düzenlendi

        Sinop'un Gerze ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin hazırlık toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Gerze Kaymakamlığı toplantı salonunda, Kaymakam Yıldız Büyüker başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kutlama programları, sportif etkinlikler, gençlik faaliyetleri, güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

        Toplantıda, 19 Mayıs kapsamında ilçede yapılacak etkinliklere ilişkin hazırlıklar değerlendirilirken, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kaymakam Büyüker, 19 Mayıs’ın bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve gençliğe emanet edilen önemli bir değer olduğunu belirterek, bayramın ilçede coşku, birlik ve beraberlik içerisinde kutlanması adına tüm kurumların gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.


        Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Muhammet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

