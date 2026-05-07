Gerze'de Karayolları Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde Karayolları Trafik Haftası dolaysıyla etkinlik düzenlendi.



Sinop Caddesi üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte, emniyet ve jandarma ekiplerince sürücülere trafik kurallarını içeren broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.



Etkinliğe katılan ve sürücülerle bir süre sohbet eden Kaymakam Yıldız Büyüker, burada trafik güvenliğinin sağlanmasında sürücülerin dikkatli ve kurallara uygun hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.



Etkinliğe Kaymakam Büyüker’in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl de katıldı.

