        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Kadın antrenör, kadın futbolunun gelişimi için emek harcıyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta bir yıl önce kurulan ve TFF Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden Sinop Gençlikspor'un antrenörlüğünü yapan Öznur Balkan, kentte kadın futbolunun gelişimine katkı sunmak için mesai yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Antrenörlüğünün yanı sıra TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Balkan, derslerden kalan zamanlarında geleceğin kadın futbolcularını yetiştiriyor.

        Üniversite öğrenciliği yıllarında Bucaspor'da forma giyen Öznur Balkan, beden eğitimi öğretmeni olarak görev almasının ardından aktif futbolculuğu bıraktı.

        Kızları yeşil sahaya çekerek kadın futbolunun gelişime katkı sunmak isteyen Balkan, yoluna antrenör olarak devam etmeye karar verdi.

        Katıldığı kursları başarıyla tamamlayan ve 2023 yılında UEFA B lisansı almaya hak kazanan Balkan, çalıştırdığı Sinop Gençlikspor ile başarılar elde etmek ve milli takımlara yeni futbolcular kazandırmak için gayret gösteriyor.




        - A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Sinop'taki maçı heyecanlarını artırdı

        Öznur Balkan, AA muhabirine, antrenörlük hayatında ilk hedefinin futbola yatkın kızları yeşil sahaya çekmek olduğunu söyledi.

        Sonrasında yapacakları çalışmalarla başarıların geleceğine inandığını belirten Balkan, bir yıl önce kurulmuş bir kulüp olarak bu yıl TFF Kadınlar 3. Lig'de güçlü takımlara karşı mücadele etmeye çalıştıklarını anlattı.

        Büyük çoğunluğu 2011-2012 doğumlu oyuncularla ligde var olma gayreti gösterdiklerini belirten Balkan, bütün zorluklara rağmen oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnun olduğunu dile getirdi.

        Öznur Balkan, bir şeyler başarmanın tek yolunun çok çalışmaktan geçtiğinin altını çizerek, "Kızlarımdan ilk isteğim antrenman devamsızlığı yapmamalarıydı. Spor lisesinden olan kızlarımız zaten antrenman bilinci olan kızlar. Bunun avantajını çok güzel şekilde yaşadığıma inanıyorum. Biz karda da çalıştık, yağmurda da. Kızlarıma güveniyorum, gelişimimiz çok güzel. Sadece biraz sabretmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile Sinop'ta oynadığı maçın oyuncularına ayrı motivasyon kaynağı olduğunu belirten Balkan, o müsabakanın ardından kentte kadın futboluna ilginin arttığını söyledi.

        Sinop'ta bir milli maçın oynanmasının kendileri adına büyük şans olduğunu dile getiren Balkan, "Bir kızım, 'Bir gün o formayı ben de giyeceğim.' dedi. Bu çok önemli bir şey. Sanki büyük bir dünya ayağımıza geldi gibi. Burada o yapıyı görmek, o ambiyansı yaşamak, futbolcularla birlikte olmak kızlarımıza çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.




        - Milli takım maçını izlemek oyuncuları mutlu etti

        Takımın oyuncularından Ceylin Ecem Öztürk ise kentte bir kadın futbol takımı kurulmasının kendileri açısından büyük şans olduğuna işaret ederek, "Genç oyunculardan kurulu bir ekibiz. Öznur hocanın desteğiyle hem gelişeceğimize hem de başarılar elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

        Sinop'ta oynanan milli maçın kendileri için bir şans olduğunu aktaran Öztürk, "İnsanın hayatında kaç defa denk gelir ki küçük bir şehirde milli takımı görmek, o duyguyu yaşamak. Gerçekten çok gurur verici bir şeydi. Canlı izlemek çok farklı, televizyonda izlemek gibi olmuyor. Hayatımda ilk kez bir milli maçı arkadaşlarımla izlemiş oldum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

