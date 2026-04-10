        Kadın futbolunda Türkiye-İsviçre maçına doğru

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Sinop'ta, maç günü vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, maçın oynanacağı Sinop Şehir Stadı’nda incelemelerde bulundu.


        İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Özarslan, 18 Nisan’da oynanacak maçla ilgili gerekli hazırlıklara devam ettiklerini söyledi.

        Trafikten, sağlık hizmetine, güvenlikten, stat içi hizmetlere bütün detayları titizlikle değerlendirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Özarslan, aldıkları karar doğrultusunda maç günü şehrin her noktasından stada ücretsiz olarak dolmuş ve otobüs seferleri yapılacağını anlattı.

        Aynı zamanda vatandaşlar için stat çevresinde ücretsiz otoparkların da oluşturacağını aktaran Özarslan, stat girişinde binlerce Türk bayrağının da yine vatandaşlara dağıtılacağını dile getirdi.

        Tüm Sinop halkını milli gurura ortak olmaya davet eden Özarslan, "Ben 7'den 70'e tüm Sinoplu vatandaşlarımızın 18 Nisan'da eşleriyle, çocuklarıyla, aileleriyle büyük bir heyecanla tribünde milli takımımızı destekleyeceğine yürekten inanıyorum. Burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım." diye konuştu.

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise maç günü aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Sinop Şehir Stadı’nın resmi açılış töreninin yapılacağını belitti.

        Stadın Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ilgililere teşekkür eden Maviş, şunları kaydetti:

        "O gün sadece Sinop’un merkezinden değil, Sinop’un bütün ilçelerinden ailecek bu stada gelecek futbolseverlerin güvenli, sağlıklı, konforlu ve keyifli bir maç izlemeleri için ilimizin yöneticileri her türlü hazırlığı yapıyor. Gerekli tüm tedbirleri alıyorlar. Güzel bir nisan gününde inşallah gönlümüz milli takımımızın galibiyetini arzuluyor. Ama misafirlerimizi de Sinopluların misafirperverliği ile güzel şekilde ağırlayacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

