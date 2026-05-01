Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Karadeniz kıyılarındaki yosunlardan elde edilen gübreyle marul ve çilek yetiştirildi

        Karadeniz kıyılarındaki yosunlardan elde edilen gübreyle marul ve çilek yetiştirildi

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, Karadeniz kıyılarındaki yosunlardan üretilen gübreyle marul ve çilek fidesi yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 11:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz yosunlarının su kirliliğine yol açan çevresel etkisinin azaltılarak ekonomiye kazandırılması amacıyla Sinop Üniversitesi öncülüğünde "Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı" çerçevesinde 2 yıl önce uygulamaya konulan "Büyük Temizlik Projesi" devam ediyor.

        Proje kapsamında daha önce Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarında üretimi yapılan yosun gübresi, yine aynı fakülte bahçesinde oluşturulan serada marul ve çilek fidesi yetiştirilmesinde kullanıldı.

        Marul ve çilekte olumlu sonuç alınan gübrenin, ilerleyen süreçte farklı meyve ve sebze fidelerinin yetiştirilmesinde de kullanılması hedefleniyor.

        Fakültenin Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, AA muhabirine, Avrupa Birliği'nce desteklenen, Marmara Belediyeler Birliği ile Batum Devlet ve Şumnu üniversitelerinin de ortağı olduğu projenin başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

        Projenin ilk etabında yosunlardan gübre üretimi noktasında çalışmalar yaptıklarını anlatan Bat, bunda başarılı olduklarını dile getirdi.

        İkinci etapta ise üretilen gübrenin sebze ve meyve yetiştiriciliğinde vereceği sonuçları değerlendirdiklerini belirten Bat, "Denizden kıyıya vuran algleri topladık ve bunlardan gübre elde etmeye çalıştık. Bu gübreler hem sıvı hem katı hem de kompos şeklinde yapıldı. Daha sonra uzman araştırmacı arkadaşlarımız hem marul hem de çileklerde denedi." dedi.

        - Yosundan elde edilen gübreyle organik tarım yapılıyor

        Prof. Dr. Bat, denemenin son derece başarılı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Şu anda hem marullar hem çilekler büyümeye başladı. Marullar tam olarak toplanacak hale 5-10 gün içinde gelecektir. Çilekte de yeni yeni kızarmalar olduğunu görüyoruz. Bunlar yaklaşık 1,5 aylık süreçte bu hale geldi. Tahminlerimize göre 1-2 hafta içinde buranın tamamen kırmızı çileklerle ve büyük büyük marullarla kaplanmış olacağını göreceğiz. Bunların hepsi organik. Gübre koyduğumuz çilek ve marulların diğer doğal olarak bıraktığımız marul ve çileklerden biraz daha irice olduğunu görüyoruz. Bu da hedefimize ulaştığımızı gösteriyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

