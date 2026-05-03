Karadeniz'de beklenen fırtına öncesi yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi
Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana sığındı.
Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana sığındı.
Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine demir attı.
Uyarı dolayısıyla küçük tekneleriyle avcılık yapan balıkçılar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.
Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda, vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.