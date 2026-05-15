Saraydüzü'nde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Kaymakam Fatih Rüştü Ünal başkanlığında Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlara karşı alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyon süreçleri ve afet anında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca, olası afet durumlarında hızlı ve etkin müdahalenin sağlanabilmesi amacıyla yapılacak hazırlıklar değerlendirilerek karara bağlandı.

