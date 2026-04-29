Sinop'ta 500 öğrenci kent meydanında melodika dinletisi sundu

Sinop'ta 500 öğrencinin katılımıyla kent meydanında melodika dinletisi gerçekleştirildi.



Valilik tarafından hayata geçirilen "Resim, Spor ve Müzik Çocuğun Cennetidir Projesi" kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, okullarda görevli müzik öğretmenlerince melodika eğitimi verilen 500 öğrenci hünerlerini sergiledi.



Öğrenciler, arkadaşları tarafından seslendirilen türkülere müzik aletleriyle eşlik etti.



Dinleti, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.



Vali Mustafa Özarslan, sanatı çocukların gelişiminde son derece önemli bir unsur olarak gördüklerini söyledi.



Sanatla büyüyen çocukların hayata daha güçlü tutunacaklarına inandıklarını vurgulayan Özarslan, resim, spor ve müziğin çocukların cenneti olduğunu aktardı.



Çocukların bu alanlarda kendilerini ifade edebildikleri ölçüde mutlu olabileceklerini ve gelişebileceklerine dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:



"Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmak amacıyla öğretmenlerimizin tavsiyelerini dikkate alarak 1076 melodikayı evlatlarımızla buluşturduk. Melodika, sadece bir müzik aleti değildir. Melodika, bir çocuğun kendini ifade etme biçimidir, bir çocuğun iç dünyasını notalara dökmesidir, disiplini, uyumu ve birlikte üretmeyi öğrenmesidir. Burada sergilenen performans, çocuklarımızın kısa sürede ne denli büyük gelişim gösterdiğinin, verilen imkanların nasıl anlamlı sonuçlara dönüştüğünün en güzel göstergesidir. Biliyoruz ki çocuklarımızı sadece bilgiyle değil, sanatla, sporla ve kültürle desteklediğimizde gerçek anlamda güçlü bireyler yetiştirebiliriz."





Vali Özarslan, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

