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        Sinop'ta denizden çıkarılan çöp kovası ve tabure gibi atıklar farkındalık için sergilendi

        Sinop'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde, su altından çıkarılan plastik ve cam şişeler ile çöp kovası ve tabure gibi atıklar farkındalık amacıyla sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 12:37 Güncelleme:
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        Sinop'ta denizden çıkarılan çöp kovası ve tabure gibi atıklar farkındalık için sergilendi

        Sinop’ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde, su altından çıkarılan plastik ve cam şişeler ile çöp kovası ve tabure gibi atıklar farkındalık amacıyla sergilendi.

        Kentin iç liman mevkisinde yapılan temizlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları su altından araç lastikleri, plastik ve cam şişeler ile çöp kovası ve tabure gibi atıklar çıkardı.

        Denizden çıkarılan atık malzemeler bir süre sergilendikten sonra Sinop Belediyesi ekiplerince alındı.

        Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Vekili Cem Levent Yücel, AA muhabirine, temiz çevre, temiz deniz noktasında vatandaşların bilinç kazanmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

        Çevre Haftası dolayısıyla her yıl kentte deniz dibi etkinliği yaptıklarını anlatan Yücel, "Bu sene balıkçı barınağımızda bir temizlik yapmayı planladık. Burada çıkan atıklarımız ortada. Öğrencilerimiz geldiler burada çıkanları gördüler. Tabii çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın bilinçlenmesi bizim için çok önemli. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

        Yücel, ayrıca vatandaşlara çevreye ve denize çöp bırakmamaları konusunda çağrıda bulunarak, bunun daha temiz bir gelecek için çok önem arz ettiğini kaydetti.

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