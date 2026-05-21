        Sinop Haberleri Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz'de nadir rastlanılan mavi yengeç takıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir rastlanan mavi yengeç takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:01 Güncelleme:
        İlçede avlanmak için denize açılan balıkçılar, ağlarını topladıkları sırada yaşam alanları genellikle Akdeniz, Kızıldeniz ve okyanuslar olan mavi yengeç ile karşılaştı.

        Balıkçılarca ağdan çıkarılan yengeç daha sonra denize bırakıldı.

        Balıkçı Sinan Yalçın, AA muhabirine, son zamanlarda mavi yengeçlerle sık karşılaşmaya başladıklarını söyledi.

        Yaşam alanları genellikle okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengecin Karadeniz’de görülmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Yalçın, "Ağlarımızı çekerken mavi yengeçlere rastlıyoruz. Son zamanlarda daha sık görülmeye başladı. Neslinin devam etmesi için yeniden denize bıraktık." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

