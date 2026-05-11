Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta düzenlenecek Leylek Şenliği hazırlıkları devam ediyor

        Sinop'ta düzenlenecek Leylek Şenliği hazırlıkları devam ediyor

        Sinop'ta 20 Haziran'da düzenlenecek Leylek Şenliği için hazırlıklar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 15:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta düzenlenecek Leylek Şenliği hazırlıkları devam ediyor

        Sinop'ta 20 Haziran'da düzenlenecek Leylek Şenliği için hazırlıklar devam ediyor.

        Vali Mustafa Özarslan, Valilik binasında düzenlendiği basın toplantısında, şenlik kapsamında yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

        Özarslan, Afrika ülkelerinden her yıl kente gelen leyleklerin 6 ay boyunca Cuma Ovası'nda kendilerine misafir olduğunu söyledi.

        Bu eşsiz doğal zenginliği korumak, çevre bilincini artırmak, kuş bilimi alanında farkındalık oluşturmak ve bütüncül bir köy kalkınma örneği oluşturmak amacıyla Leylek Şenliği yapmaya karar verdiklerini anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Cuma köyünde 20 Haziran'da Valiliğimiz koordinesinde gerçekleştirilecek Leylek Şenliği'nde, leylekleri konu edinen panel, mini bilimsel oturum, şiir, hikaye, canlı resim performans aktiviteleri, fotoğraf kulübümüzün sergisi, mini müzik, folklor gösterileri, çocuklar için aktiviteler, kırsal doğa turları gerçekleştirilecek. Ayrıca şenlik alanında kurulan stantlarda köyün kadınlarınca yapılan leziz yöresel yiyecekler tanıtılacak."

        Vali Özarslan, şenliğin yalnızca kültürel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda Cumaköy, Cumatabaklı, Cumakayalı ve Yenice köylerinin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak önemli bir kalkınma modeli olduğunu da kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Özel jet tepkisi
        Özel jet tepkisi
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"

        Benzer Haberler

        Sinop ormanlarında biyolojik mücadele güçleniyor
        Sinop ormanlarında biyolojik mücadele güçleniyor
        Sinop'ta geleceğin ustaları özel öğrenciler için çalıştı
        Sinop'ta geleceğin ustaları özel öğrenciler için çalıştı
        Sinop'ta kamu personeline organ bağışı eğitimi
        Sinop'ta kamu personeline organ bağışı eğitimi
        Sinop'ta öğrenciler İngilizceyi eğlenerek öğrendi
        Sinop'ta öğrenciler İngilizceyi eğlenerek öğrendi
        Sinop'ta aile bağları sahneye taşındı
        Sinop'ta aile bağları sahneye taşındı
        Sinop'ta Engelliler Haftası etkinlikleri başladı
        Sinop'ta Engelliler Haftası etkinlikleri başladı