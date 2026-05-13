​Sinop'ta engellilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi

Sinop'ta Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.



Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, alana kurulan empati istasyonunda görme, işitme ve fiziksel engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar uygulamalı olarak deneyimlendi.



Engellilere yönelik çeşitli sportif faaliyetlerinde yapıldığı etkinlikte, ayrıca engelli bireyler tarafından hazırlanan el sanatları ve resim sergileri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi noktasında faydalı olacağına inandığını söyledi.



Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Özok, "Vatandaşlarımıza engelliliğin aslında bir gün kendilerinin de başına gelebileceği farkındalığını aşılamak ve empati kurmalarını sağlamak adına güzel bir çalışma yaptık." dedi.

