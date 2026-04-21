Sinop'ta geleceğin şefleri en lezzetli hamsi köftesini yapmak için yarıştı

Sinop'ta gastronomi bölümü öğrencileri, en lezzetli hamsi köftesini yapmak için yarıştı.



Kentte Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencileri arasında yöresel lezzetleri ön plana çıkarmak amacıyla "hamsi köftesi" yarışması düzenlendi.



Gastronomi bölümünün mutfağında gerçekleştirilen yarışmada, geleceğin şefleri hem yarışarak öğrenme hem de farklı lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.



Jüri üyelerince yapılan değerlendirmeler sonucu derece elde eden öğrencilere para ödülü verildi.



Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt, AA muhabirine, Sinop'un su ürünleri bakımından güçlü kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.



Bu miraslar arasında hamsinin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Yazıt, düzenledikleri yarışmayla çok önemli gördükleri bu mirasa dikkati çekmek istediklerini anlattı.



Öğrencilerinin hazırladıkları yemeklerin jüri üyelerinden geçer not almasının kendilerini son derece memnun ettiğini aktaran Yazıt, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimiz aldıkları teorik bilgilerle uygulama alanlarına girdiklerinde normalde yiyecek, içecek sektöründe olmayan pek çok reçeteyi yaratıcı fikirleriyle oluşturabiliyorlar. Jüri üyelerimiz de aklımıza gelmeyecek birçok tadın bir araya gelmesinde öğrencilerimizin çok katkısı olduğunu söylediler. Ben öğrencilerimizi hazırladıkları bu birbirinden lezzetli yemekler için tebrik ediyorum."



Yarışmada birinci olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emine Ağır ise köftenin yapımında mısır unu, limon kabuğu, kekik ve sarımsak gibi aromalar kullanmayı tercih ettiğini belirterek, "Böylelikle daha lezzetli bir köfte ortaya çıkarmak istedim. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok ilgililer ve gerçekten öğretmeyi çok amaçlıyorlar. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

