Sinop'ta Gençlik Haftası dolasıyla yürüyüş ve festival programı yapıldı

Sinop'ta Gençlik Haftası dolasıyla yürüyüş ve festival programı düzenlendi.



Eski otogar önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe, Vali Mustafa Özarslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, kurum temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Yürüyüş sonunda Uğur Mumcu Meydanı'nda çeşitli spor gösterileri yapıldı.



Vali Mustafa Özarslan, Gençlik Haftası'nın kentte büyük bir heyecanla karşılandığını belirterek tüm vatandaşları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna ortak olmaya davet etti.

