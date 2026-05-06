Sinop'ta gıda denetimlerinde 8 işletmeye 31 bin 784 lira idari para cezası
Sinop'ta, fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketle mücadelede kapsamında yapılan denetimlerde 8 işletmeye 31 bin 784 lira idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketlerle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
Geçen ay İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 117 firmada denetim gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Denetimler sonucunda 8 ihlal tespit edilerek toplam 31 bin 784 lira idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışları ve fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
