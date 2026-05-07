Sinop'ta Karayolları Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Sinop'a Karayolları Trafik Haftası dolaysıyla yürüyüş ve öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.



Valilik koordinesinde emniyet ve jandarma işbirliğinde gerçekleştirilen program kapmasında Valilik önünden başlayan yürüyüş Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi.



Burada açılan stantlarda görevlilerce öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgiler aktarıldı.



Vali Mustafa Özarslan, etkinlik alanında yaptığı konuşmada, ​Sinop'ta geride kalan 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.



Yapılan araştırmalara göre, ​trafik kazalarının büyük bir çoğunluğunun insan hatalarından meydana geldiğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:



"Otomobillerde emniyet kemeri, motosikletlerde de kask önemli bir altın kural. Yani bunları kullanmalıyız. ​Bizim şu anda Sinop'ta yaklaşık 85 bin 900 taşıtımız var. Bu araçlardan otomobillerde her sene ortalama yüzde 8 artış var. Motosikletlerde ise yüzde 21. Bundan dolayı biz rasyonel bir akılla, ortak akılla trafiği sağlıklı bir şekilde yönetmemiz lazım."



Sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Özarslan, "Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım, uymayanları ikaz edelim ve toplumsal bir trafik kültürü bilinci oluşsun. Böylece büyük acılar, büyük kayıplar yaşamayalım. Bu aldığımız tedbirler ve şu andaki eğitimimiz sayesinde bu acılarımızı, kayıplarımızı azaltabiliriz. Buna inanıyoruz." diye konuştu.

