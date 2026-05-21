        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta öğrencilerce "Ergenekon Destanı" tiyatro oyunu sahnelendi

        Sinop'ta öğrencilerce "Ergenekon Destanı" tiyatro oyunu sahnelendi

        Sinop'ta Valilik tarafından hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz Projesi" kapsamında Boyabat ilçesinde öğrencilerce "Ergenekon Destanı" tiyatro oyunu sahneye konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uygulamaya konulan proje çerçevesinde Boyabat Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen tiyatro oyunu, 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu.

        Tiyatro gösterisini izleyen Vali Mustafa Özarslan, oyun sonunda gösteride yer alan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, teşekkür belgesi verdi.

        Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, 40 yıllık sahne sanatçısı gibi performans gösteren öğrencileri yürekten kutladığını söyledi.

        Tiyatro aracılığıyla bu destanı izleme fırsatı bulduklarını vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:

        "Bu çocuklarımız ve öğretmenlerimiz Türk eğitim tarihi için bir ilke imza attı. Bu destanımız Boyabat'ımızın, ilimizin tüm orta öğretim kurularında izlenecek. Bu, bütün ekibin başarısı. Destanlar bizim sözlü tarihimizdir. Dolayısıyla atalarımız bu yolculukta çok mutluluk yaşadı, çok acı çekti. Millet, ortak acılarda ve sevinçlerde bir oldu. Böyle bir milletin evladıyız. Bu yolculukta milletimizin hikayeleri bazen efsane niteliğinde, bazen gerçek üstü olabiliyor. Büyük milletlerin destanları olur. Biz de büyük bir milletiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

