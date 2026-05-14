        Sinop Haberleri Sinop'ta öğrencilere spor malzemeleri desteği sağlandı

        Sinop'ta okul sporları destek programı kapsamında öğrencilere spor malzemeleri desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Vali Mustafa Özarslan, Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen spor malzemeleri dağıtımı programında yaptığı konuşmada, ​Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel amaçlarından birinin de çocukların gerek akademik gerekse sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine olanak sağlamak olduğunu söyledi.

        Bu hedef doğrultusunda çocukların, özellikle sportif yönden güçlenmelerine destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Sinop’ta özel idare olarak okul sporlarına ilk defa bu şekilde destek vermiş oluyoruz. Bunun yolunu açtık, bu geleneği başlattık. Bu, beden eğitimi öğretmenlerimiz için güzel bir imkan. Demek ki arzu edince, bir araya gelince bu tür güzel dokunuşlar olabiliyor. Sahada öğretmenlerimizin elini güçlendirmemiz lazım. ​Aynı zamanda çocuklarımızın okul dışında spor gruplarıyla bir araya gelmesini temin ediyoruz. İl Özel İdaresi olarak Sinop'ta ilk defa 50 spor kulübümüze spor malzemeleri teslimini yaptık. Çocuklarımızın hiçbir eksiklik hissetmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Yalnızca okul içinde değil, okul bahçesinde değil, okul dışında da bu şekilde özel idare olarak 85 okula dokunduk."

        Vali Özarslan’ın konuşmasının ardından öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

