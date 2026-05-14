Sinop'ta polisler engelli öğrencilerle buluştu
Sinop'ta Engelliler Haftası dolayısıyla polis ekipleri engelli öğrencilerle bir araya geldi.
Giriş: 14.05.2026 - 16:53 Güncelleme:
Sinop’ta Engelliler Haftası dolayısıyla polis ekipleri engelli öğrencilerle bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve beraberindekiler, Sinop Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Burada öğrencilerle buluşan Kılıçoğlu ve polisler, çocuklarla sohbet edip çeşitli oyunlar oynadı.
Engelli bireylerin toplumdaki yerinin önemine dikkat çekilen programda, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri