        Sinop'ta üç kuşağı bir araya getiren bağlama ve gitar konseri düzenlendi

        Sinop'ta Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında üç kuşağı bir araya getiren bağlama ve gitar konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Dünümüzden Bugüne, Yarınlara Birlikte" mottosuyla Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, bağlama ve gitar çalma eğitimi alan gençler ile Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda aynı dallarda eğitim alan yaşlı bireyler aynı sahneyi paylaştı.

        Gençler ile yaşlı bireyler, birlikte bağlama ve gitar çalarak türküler seslendirdi.

        Üç kuşağı bir araya getiren konser, izleyenlerin de beğenisini topladı.

        Konseri dinleyerek genç ve yaşlı müzisyenleri tebrik eden Sinop Valisi Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının güçlü iradesiyle kurulduğunu söyledi.

        ​Cumhuriyet'in kuruluşunda çok büyük fedakarlıkların, gözyaşlarının ve kahramanlıkların yer aldığını vurgulayan Vali Özarslan, şöyle konuştu:

        "Bu çocuklarımız, bu gençlerimiz inşallah çok daha güzel eğitimler alarak, bizden sonraki nesli daha güçlü ve kuvvetli yetiştirecekler. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacak ve yaşayacak. Çocuklarımızı çok tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize de minnetlerimi ifade ediyorum."

        Etkinlik kapsamında ayrıca halk oyunları gösterisi de sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

