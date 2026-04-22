Habertürk
Habertürk
        Sinop Haberleri Sinop'ta yükümlüler şehir stadında boya, badana ve tadilat çalışmaları yaptı

        Sinop'ta yükümlüler şehir stadında boya, badana ve tadilat çalışmaları yaptı

        Sinop'ta, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri şehir stadında boya, badana ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Sinop'ta yükümlüler şehir stadında boya, badana ve tadilat çalışmaları yaptı

        Sinop'ta, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri şehir stadında boya, badana ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinin, A Milli Kadın Futbol Takımı ile İsviçre arasında oynanan 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına ev sahipliği yapan Sinop Şehir Stadı'nda yapılan hazırlık sürecinde aktif olarak rol aldığı belirtildi.

        Bu kapsamda, yükümlülerin, statta gerçekleştirilen boya, badana ve tadilat çalışmalarına katılarak, stadın bu tarihi güne hazır hale getirilmesine katkı sunduğu vurgulandı.

        Bu çalışmaların yalnızca fiziki bir hazırlık sürecinden ibaret olmadığı ifade edilen açıklamada, ortaya konulan çalışma örneğinin aynı zamanda bireylerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik güçlü bir sosyal sorumluluk olduğu aktarıldı.

        Açıklamada, yükümlülerin toplumsal kurallara uyumlarını artıran, sorumluluk bilincini geliştiren ve üretken bireyler olarak topluma katkı sunmalarını sağlayan uygulamanın önemine dikkat çekildi.

        Söz konusu süreçlerin yükümlülerin, toplumsal aidiyet duygularını güçlendirerek, kamu hizmetine katkıda bulunmalarına olanak sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Uluslararası bir müsabakaya ev sahipliği yapan bir stadyumun hazırlanmasında aktif rol üstlenen yükümlülerimizin emeği, toplumsal bütünleşmenin ve ikinci bir şansın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu tür uygulamalar, sadece kamu alanlarının iyileştirilmesine değil, aynı zamanda daha güçlü ve dayanışma içinde bir toplumun inşasına da katkı sağlamaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta THK'den öğrencilere Türk bayrağı
        Sinop'ta THK'den öğrencilere Türk bayrağı
        Sinop'ta 135 bin fide toprakla buluşuyor
        Sinop'ta 135 bin fide toprakla buluşuyor
        Sinop'ta üreticilere 135 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Sinop'ta üreticilere 135 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Sinop'ta üniversite öğrencilerinden "hamsi köftesi" yarışması
        Sinop'ta üniversite öğrencilerinden "hamsi köftesi" yarışması
        Sinop'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kış lastiği zorunluluğu sona erdi, sürücüler yaz lastiğine yöneldi
        Kış lastiği zorunluluğu sona erdi, sürücüler yaz lastiğine yöneldi