        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'taki Sarıkum Tabiat Koruma Alanı'nda bahar canlılığı

        Sinop'ta 489 hektarlık Sarıkum Tabiat Koruma Alanı, yılın her dönemi farklı türlerdeki kuşlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Kent merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Sarıkum köyü sınırlarında bulunan koruma alanı, göl ile deniz arasında oluşan özgün kumul yapısı ve geniş bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

        Baharla birlikte canlanan birinci derece doğal sit alanı statüsüne sahip alan, yılın her döneminde farklı kuş türlerine üreme ve konaklama imkanı sağlıyor.

        Özellikle tepeli karabatakların önemli üreme merkezlerinden biri olan alanda, dikkuyruk ördeği, küçük gümüş martı ve su tavuğu gibi türler de gözlemleniyor.

        101 hektarlık bölümü gölle kaplı alanda oluşturulan gözlem noktaları sayesinde kuş gözlemcileri bölgeyi yakından takip edebiliyor.

        Son dönemde doğa fotoğrafçılarının ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çeken Sarıkum Tabiat Koruma Alanı dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

