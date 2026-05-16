        Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik ekimine başlandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik ekimine başlandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çiftçilerin çeltik ekim mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 11:14 Güncelleme:
        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, yeni çeltik ekim sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        İlçede 2025 yılında 29 köyde 571 çiftçinin 17 bin 505 dekar alanda çeltik tarımı yaptığını belirten Usta, dönümde ortalama 800 kilogramdan yaklaşık 14 bin ton ürün elde edildiğini söyledi.

        Bu yıl Çatpınar, Çarşak ve Şıhlı köylerinde toplulaştırma çalışmasının devam ettiğini anlatan Usta, tahmini çeltik ekim alanının 13 bin dönüm olmasının beklendiğini kaydetti.

        Usta, tarladan sofraya çeltiğin her aşamasında emeği olan yetiştiricilerin bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

        Bağlıca köyünde çeltik üreticiliği yapan Satılmış Demir ise bu yıl yağışlı bir mevsim geçtiğine dikkati çekerek, "Geçen yıl kuraklık nedeniyle biraz sıkıntılıydı ama bu yıl iyi verim bekliyoruz. İnşallah hükümetimizden, devletimizden iyi bir taban fiyatı da alarak sezonu verimli şekilde kapatmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çeltik tarımı yapan Ali Kartaloğlu da bu yıl suyun bol olduğuna işaret ederek, "İnşallah mahsulümüz de bol olur. Şu an mevsim şartları uygun, bir sıkıntımız yok. Allah cümlemize güle güle yemek nasip etsin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

