Sinop'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sinop'un Türkeli, Boyabat, Ayancık, Durağan, Saraydüzü ve Gerze ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



Türkeli ilçesinde İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları ve sportif gösterilerin sunulduğu törende, daha sonra şiirler okundu.



Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



- Boyabat



Boyabat'ta Hükümet Konağı önündeki törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda devam eden törende, öğrencilerce halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı.



Tören, farklı branşlarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimi ile son buldu.



- Ayancık



Ayancık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatma Demir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Gazi Stadı'nda devam eden törende, öğrencilerce şiirler okundu ve çeşitli gösteriler yapıldı.



Tören, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.



- Saraydüzü



Saraydüzü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Günün anlam ve öneminin belirten konuşmaların yapıldığı törende, öğrencilerce şiirler okundu. Tören, halk oyunları ve sportif gösterilerin yapılması ile sona erdi.



- Gerze



Gerze'de Hükümet Konağı önündeki tören İsmail Karaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından İlçe Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda, öğrencilerce şiirler okundu. Halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı tören, sportif etkinliklerle sona erdi.



- Durağan



Durağan Spor Salonu'ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların yapıldığı tören, öğrencilerce seslendirilen türkülerle devam etti.



Halk oyunları ve sportif gösterilerin de yapıldığı tören, Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan ve Belediye Başkanı Necmettin Ermiş tarafından çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

