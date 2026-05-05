Türkeli'de afetlere karşı kurumlar arası işbirliği

–Sinop’un Türkeli ilçesinde afetlerle mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği toplantısı yapıldı. Türkeli Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Veysel Şahin, Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü’nde görevli akademisyenler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Karşılıklı bilgi alış verişinde bulunan toplantıda, yaşanması muhtemel afet durumlarında AFAD koordinesinde görev yapacak gönüllülere yönelik eğitim programları düzenlenmesine karar verildi.

