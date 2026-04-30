Türkeli'de imara aykırı olduğu tespit edilen yapılar yıkıldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde imara aykırı olduğu tespit edilen 104 yapı yıkıldı.



İlçenin liman bölgesinde bulunan ve imara aykırı şekilde inşa edildiği tespit edilen yapılan yıkımı Türkeli Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.



Bazı yapı sahiplerinin ise yıkım öncesi kendi imkanlarıyla yapılarını sökerek başka alanlara taşıdı.







