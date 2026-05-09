Türkeli'de karakucak güreşleri düzenlendi

–Sinop’un Türkeli ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında karakucak güreşleri gerçekleştirildi. Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde düzenlenen etkinlikte sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçilere ödülleri, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından verildi. Şenlik, katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.