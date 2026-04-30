Türkeli'de vatandaşlara aşı bilgilendirilmesi yapıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 24-30 Nisan Aşı Haftası kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.



Türkeli Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen programda, aşı sorumlusu ve enfeksiyon hemşiresi Selin Yılmaz tarafından katılımcılara aşının önemi anlatıldı.



Yılmaz, aşıların bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağladığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı olduğuna dikkati çekti.



Aşıların toplumsal bağışıklığın oluşmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Yılmaz, etkili korunma için aşı takvimine uyumun büyük önem taşıdığını ifade etti.



Etkinlikte ayrıca katılımcıların soruları yanıtlanarak, bilgilendirici broşür dağıtıldı.

