Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Beyazsu Yaylası'nda otlayan yılkı atları dronla görüntülendi. Havaların ısınmasıyla karların eridiği bölgede, doğa yeniden canlanmaya başladı. Yaylanın çevresindeki dağların zirvesinde az da olsa kar dururken eriyen kar sularıyla derelerin debisi arttı. Bölgede, kar örtüsünün kalkmasının ardından ısınan havanın da etkisiyle yeşeren otlar, alçak rakımlardan gelen yılkı atlarına besin kaynağı oluyor. Yaylada otlayan yılkılar dronla görüntülendi.

