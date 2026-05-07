        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Cizre Kaymakamı Baycar'dan göçerlere ziyaret

        Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, bölgede hayvancılık faaliyetlerini sürdüren göçerlere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Kaymakam Baycar, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu ile Bozalan köyü mevkisinde konaklayan göçer aileleri ziyaret ederek, onların sorun ve taleplerini dinledi.

        Baycar, yaptığı açıklamada, hayvancılığın bölge ekonomisindeki önemine değinerek, şunları kaydetti:


        "Bölge ekonomisinin temel direklerinden olan hayvancılığın geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi için devletimiz tüm imkanlarıyla üreticimizin yanındadır. Üreticilerimizin karşılaştığı zorlukları yerinde tespit ederek çözüm üretmeyi sürdüreceğiz."

        Ziyarette yer alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli uzmanlar, yetiştiricilere modern hayvancılık teknikleri, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve desteklemeler konularında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

