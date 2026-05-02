        Cizre'de Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi sevinçle karşılandı

        Cizre'de Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi sevinçle karşılandı

        Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Dicle Nehri kıyısındaki İtfaiye Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig için Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmandaki karşılaşmasını dev ekrandan izledi.

        Vatandaşlar, maçtan 3-3 berabere ayrılarak Süper Lig'e çıkmayı başaran Amed Sportif Faaliyetler'in başarısını sevinçle karşıladı.

        İlçede araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar, kutlamalar kapsamında halay çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

