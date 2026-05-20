Cizre'de "Anne Baba Okulu Konferansı" düzenlendi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Anne Baba Okulu Konferansı" gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, Hacattepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu katılımcılarla bir araya geldi.
Konferansta, Seferoğlu, "Dijital çağda veli ve öğretmenlerin rol ve sorumlulukları" konulu sunum yaptı.
Programa, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
